Ryanair временно отменяет рейсы на Тенерифе

С 3 апреля по 30 июня 2018 года авиакомпания Ryanair не будет осуществлять рейсы в Международный аэропорт Тенерифе-Южный.

Как сообщает управляющая компания AENA, это необходимо для того, чтобы провести необходимое техническое обслуживание на взлётно-посадочной полосе. Работы по обновлению покрытия будут производиться с 23:30 до 06:00, дабы минимизировать неудобства для пассажиров.

Несмотря на то, что рейсы из этого аэропорта осуществляют несколько авиакомпаний, временная отмена коснулась лишь ирландского лоукостера.