«Капсульные отели» захватят Испанию

Компания Hostel Box расширяется и намерена начать экспансию по всей Испании, распространяя свой бренд по франшизе. Об этом на пресс-конференции заявил ее гендиректор Хавьер Велат. Однако одновременно с этим процессом будет происходить и некая реструктуризация. Она уже началась с продажи двух объектов в Барселоне, средства от которых будут потрачены на открытие новых хостелов в Мадриде и Малаге в 2017 году.

Велат считает, что растущая конкуренция на туристическом рынке Барселоны – это хорошее время для выхода из бизнеса там. Спрос в Мадриде растет и так называемые «капсульные отели», на которых специализируется компания, будут востребованы. Необходимые лицензии для начала реконструкции здания уже получены, она займет 18 месяцев.

Здание в Малаге расположено в районе с большим потенциалом, в будущем на него есть возможность получить право собственности. Работы начались, поэтому открытие ожидается также в 2017 году. В обоих случаях компания предпочитает пока арендовать здания.

«Капсульные отели» в обоих городах немного расширят свой функционал и будут предлагать номера не только для одиноких путешественников, но и для семей. Таким образом Велат рассчитывает увеличить целевую аудиторию.

Расширение бренда по франшизе пока начнется в таких городах, как Сантьяго де Компостела, Сарагоса, Валенсия и Севилья. Из этих мест уже получено пять заявок от желающих использовать идею «капсульного отеля». Велат рассчитывает давать по 2-3 франшизы в год в ближайшие пару лет. Сейчас проекты внимательно изучаются, на предмет того, соответствуют ли они уровню бренда. «Мы предпочитаем расти медленно, но сосредотачиваться на проектах, чтобы гордиться проделанной работой в каждом из них», - резюмирует гендиректор Hostel Box.