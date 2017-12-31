Кадис собирается побить рекорд по количеству принятых круизных лайнеров в 2018 году

Администрация порта Кадиса заявила о том, что в 2018 году порт примет 307 круизных лайнеров, что на 5,5% больше по сравнению с текущим годом.

В заявлении администрации сообщается, что эта цифра будет «самой высокой в истории Кадиса». В порту отмечают, что в настоящее время в Кадисе наблюдается подъём в этой категории перевозок.

По прогнозам на следующий год, наибольшая круизная активность будет наблюдаться весной и осенью: в апреле, мае, сентябре и октябре. В этот период ожидается более 30 рейсов в месяц, а в апреле и октябре их число достигнет 44. В январе и феврале круизные лайнеры реже всего будут заходить в порт Кадиса.

В 22 случаях порт одновременно будет принимать по три рейса, а в шести, в апреле и мае, – по четыре круиза. Кроме того, стало известно, что в будущем году в порт зайдёт девять новых лайнеров.

В 2018 году также будет внедрён план по развитию Кадиса как базового порта для круизных лайнеров.