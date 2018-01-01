В Салоу хотят создать новую большую туристическую зону

Власти города Салоу (Таррагона) продвигают проект создания новой туристической зоны, на территории которой появятся отели, торговые точки и разнообразные организации сферы услуг.

В мэрии Салоу сообщают, что для этих целей была выделена площадь 44,3 га в районе Emprius Nord. Проект предполагает разделение на четыре зоны: жилую, гостиничную, торговую и зону услуг. Четыре отеля высокого класса, которые разместятся в Emprius Nord, будет включать 2 тысяч номеров.

По словам мэра города Пере Гранадоса, таким образом Салоу сможет сохранить статус «эпицентра роста туризма в Каталонии». Отмечается, что концепция проекта подразумевает адаптацию к новым требованиям и тенденциям. Также, по словам властей, к туристической зоне уже проявляют большой интерес представители гостиничного и коммерческого секторов.

Власти намерены с помощью проекта оживить экономику муниципалитета. В Emprius Nord появится торговый и бизнес-центр, а также будет выделена территория для предприятий лёгкой промышленности. Планируется создать около 145 новых объектов недвижимости и более тысячи рабочих мест.

Проект общей стоимостью около 16 миллионов евро прошёл предварительное согласование в муниципалитете. Начало строительства запланировано на 2019 год.