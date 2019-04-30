Испанский Виго вошел в пятёрку самых комфортных для инвалидов городов Европы

Испанский Виго включен в топ-5 городов Европы, наиболее приспособленных для людей с ограниченными возможностями. Рейтинг «Доступный город» составлен Еврокомиссией и Европейским форумом по проблемам инвалидности. В него входят города с населением более 50 тысяч человек.
Чтобы попасть в число первых город должен обладать всей необходимой инфраструктурой для удобного передвижения инвалидов, в том числе транспортной, информационной, дорожной и т.д. Учитывалось и то, насколько быстро власти города внедряют новейшие технологические разработки.
В топ-5 также вошли голландский город Бреда, французский Эврё, польская Гдыня и венгерский Капошвар.Темы: Туризм