Похожие на медуз существа появились на пляжах побережья Коста-Бланка

Существа, очень похожие на медуз, находят на пляжах побережья Коста-Бланка. Это так называемые «парусницы», представители гидроидов. Обычно они водятся в океане, а в Средиземном море встречаются редко.
В последние дни в соцсетях появились фотографии парусниц, которые выкладывают жители муниципалитетов Альтеа и Дениа. На местных пляжах их находят сотнями.
Учёные успокоили отдыхающих: несмотря на то, что парусница внешне похожа на ядовитый португальский кораблик, опасности для человека она не представляет.Темы: Туризм