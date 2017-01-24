Испанский мускат вошел в тройку лучших в мире вин дешевле 20 евро

Сухое мускатное вино Botani, производимое компанией Jorge Ordonez из Велес-Малаги, было признано одним из лучших в мире. Известный критик Роберт Паркер включил его в тройку лучших вин 2016 года по цене до 20 евро.

По словам Паркера, напиток, набравший 91 из 100 баллов, стал одним из лучших с точки зрения соотношения цены и качества. Критик описал вино как "очень ароматное и элегантное, с утонченным букетом и приятной кислинкой".

В первую тройку также вошли вина шардоне и каберне-совиньон, произведенные в Калифорнии.

Виноделья Jorge Ordonez выпускает около 40 различных наименований. Все они отмечены знаком качества "Гарантия подлинности происхождения Сьерра-де-Малага" (D.O. Sierras de Málaga).