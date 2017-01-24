Провинция Авила набирает популярность как направление для отдыха на природе

Провинция Авила с каждым разом становится все более популярным направлением среди любителей отдыха на природе, и новая европейская инициатива Night Light наверняка привлечет в регион еще больше туристов. С приходом хорошей погоды горы Сьерра-де-Гредос становятся идеальным местом для наблюдения за звездами: благодаря крайне низкой степени светового загрязнения некоторые время назад этому направлению был присвоен сертификат Starlight, пишет газета ABC. Сейчас вместе с канарским островом Пальма провинция Авила присоединилась к вышеупомянутому европейскому проекту, основная задача которого заключается в использовании ночного времени как туристического ресурса. Так, с наступлением темноты в данной зоне можно будет принять участие в ночных маршрутах или понаблюдать за птицами.

Орнитологический туризм является еще одной из отличительных черт Авилы. Менее чем в 20 километрах от столицы провинции находится лагуна Эль-Осо, где можно увидеть около 170 видов птиц: через эту точку проходят пути их миграции. Вместе с еще тремя объектами на территории Испании лагуна была включена в проект Birds Fly Way, так называемый "Птичий Путь святого Иакова". Впрочем, это не единственное место в провинции, где можно оценить многообразие видов птиц: многие любители орнитологии с этой целью отправляются в долину Валье-де-Ируэлас.

Поклонников отдыха на природе в Авиле ждет обширная программа развлечений – от конных и велосипедных прогулок до парапланов и полей для гольфа. Кроме того, на протяжении вот уже нескольких лет местная администрация работает над тем, чтобы сделать свое естественное богатство доступным для всех, в том числе и гостей с ограниченными возможностями.