Испанский минздрав хочет запретить курение на пляжах

В Министерстве здравоохранения Испании видят необходимость в принятии мер, которые бы избавили пляжи и другие общественные места от табачного дыма.

Политики и медики обсудили проблему курения в Испании в рамках круглого стола и сошлись во мнении, что необходимо перейти к более решительным мерам по борьбе с пагубной привычкой и создавать больше зон, свободных от курения, включая пляжи, террасы, спортивные сооружения, больницы и даже автомобили.

Также специалисты выражают озабоченность в связи с распространением новых способов курения, таких как электронные сигареты, которые «вредят здоровью, не рекомендуются для использования и представляют опасность для молодёжи».

В Комиссии по здравоохранению партии Podemos отмечают, что четверть испанцев курит, а в тюрьмах уровень потребления табачных изделий достигает 70%. К тому же, сообщается, что 95% испанцев, которые бросили курить за последний год, не получали никакой помощи от государства.

Представители партии Ciudadanos также отметили потребность в дополнительном финансировании мер по борьбе с курением.

По словам медиков, если ситуация в стране не изменится, то к 2030 году каждый шестой житель Испании будет умирать по причинам, связанным с курением. В настоящее время смертность составляет 50 тысяч человек.