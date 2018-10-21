К концу 2018 года Испанию посетят 81,2 млн туристов

По прогнозам министра промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, 2018 год завершится для Испании на отметке в 81,2 млн иностранных туристов, что на 0,8% ниже чем в прошлом году, когда были зафиксированы рекордные показатели.

С другой стороны, по оценкам властей, совокупные расходы туристов вырастут по сравнению с 2017 годом на 2,8% и составят 89,4 млрд евро.

Согласно ежеквартального отчёта компании Coyuntur, в четвёртом квартале ожидается прибытие 15,3 млн туристов из-за рубежа, на 2,25% меньше чем годом ранее. Расходы же в этот период должны составить около 17,5 млрд евро, что на 3,4% выше по сравнению с предыдущим годом.

В министерстве отмечают, что прогнозы свидетельствуют о «нормализации и стабилизации туристического потока» в Испании.

Заметнее всего поток иностранных туристов сократился в последнее время в Каталонии и на Балеарских островах, хотя их расходы выросли. В министерстве заверили, что работают над улучшением имиджа Каталонии за рубежом, и напомнили, что на этот регион приходится 23,4% турпотока из-за рубежа. В период с января по август в Каталонии был зафиксирован спад по количеству туристов на 5%, в то время как их расходы увеличились на 6,8% по сравнению с предыдущим годом.