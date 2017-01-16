Испания заняла третье место в мире по числу памятников ЮНЕСКО

Исходный путь святого Иакова (El Camino Primitivo de Santiago) получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, пополнив тем самым список, который уже включает в себя 45 достопримечательностей на территории Испании. Как сообщают информагентства страны, она занимает третье место в мире по числу объектов подобного рода, уступая Китаю (47) и Италии (49).

Вышеупомянутый маршрут проходит в основном по Галисии. Это не первое в регионе направление, получившее статус объекта наследия ЮНЕСКО: его также имеет один из фасадов Кафедрального собора Сантяьго-де-Компостелы.

В целом испанские объекты ЮНЕСКО распределены среди нескольких регионов. Так, в Андалусии, которая занимает первое место на национальном уровне по их числу, находятся такие знаковые монументы, как дворцовый комплекс Альгамбра и сады Хенералифе, а также исторический центр города Кордова, памятники ренессанса в Убеде и Баэсе, Севильский собор, Архив Индий и ряд других памятников.

В Каталонии среди прочих этот престижный статус имеют семь зданий авторства Антонио Гауди, которые расположены в Барселоне, монастырь Поблет, госпиталь Сан-По, Дворец каталонской музыки и археологический комплекс Таррако.

В Кастилии и Леоне самыми знаменитыми объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО являются Кафедральный собор в Бургосе, исторические центры городов Авила, Саламанка и Сеговия и расположенный в последней акведук.

Испанские острова также могут похвастаться несколькими памятниками, в том числе городом Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна на канарском Тенерифе и островом Ибица, входящим в состав Балеарского архипелага.

В Кастилии – Ла-Манче объектами ЮНЕСКО признаны исторические города Толедо и Куэнка. Кантабрия, в свою очередь, известна палеолитическим искусством, чьи образцы можно найти в 17 пещерах региона, самой знаменитой среди которых можно назвать Альтамиру. Что касается столичной автономии, то в окрестностях Мадрида расположены первый в мире университетский город Алькала-де-Энарес и дворцовый комплекс Эскориаль, а также ряд других монументов.