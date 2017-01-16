Власти Мадрида ограничат время работы террас баров и ресторанов

Мадридское региональное правительство готовит новые нормативы, которые установят максимальное время работы террас баров и ресторанов. Как сообщают информационные агентства Испании, до недавнего времени им не разрешалось начинать работу раньше 10:00, однако власти автономии внесли коррективы в существующий регламент и сдвинули минимальную временную отметку на 8:00. Впрочем, время закрытия заведений отдельно не упоминалось и было привязано к часам работы заведений. Большинство из них заканчивает работу в 2:00.

По словам заместителя советника администрации премьер-министра Энрике Руиса де Эскудеро, новые региональные нормативы, которые будут опубликованы в ближайшие недели, включат в себя два периода действия регламентированного расписания. Так, с 15 октября по 15 марта террасы баров и ресторанов смогут работать с 8:00 до 1:00, а в остальные месяцы – с 8:00 до 1:30 с возможностью продления до 2:30 в нежилых зонах. Впрочем, Руис де Эскудеро уточнил, что речь идет о максимальном лимите: мэрия каждого муниципалитета сможет устанавливать время работы индивидуально, не расширяя рамок, прописанных в региональных нормативах. Таким образом, они могут быть ограничены в тех зонах, где городские власти сочтут это необходимым.