Испания вновь признана страной с лучшими в мире пляжами

Испания вновь получила официальное международное признание как страна с лучшими пляжами, благодаря наибольшему количеству «голубых флагов» в 2018 году.

Этим летом голубые флаги будут развеваться над 590 пляжами страны, при этом 132 из них находятся в Валенсии. Знак качества присуждается с 1987 года Федерацией по образованию в области окружающей среды пляжам и причалам, которые соответствуют определённым критериям, включая санитарные и гигиенические условия, безопасность, доступность и наличие спасательной службы.

Испания удерживает статус лидера на протяжении нескольких десятилетий. В нынешнем году страна получила на 11 «голубых флагов» больше, чем год назад.

Всего в мире награды было удостоено 4423 пляжей, причалов и туристических судов в 45 странах. В тройку лидеров, помимо Испании, вошли Греция и Турция.