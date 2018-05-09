Астурия представила гастрономический путеводитель

В ходе выставки Salón de Gourmets в Мадриде Совет Астурии по туризму представил новый гастрономический путеводитель по автономному сообществу.

Как отмечают представители местных властей, целью 5,6% из 2,4 миллионов туристов, посетивших Астурию в 2017 году, была именно местная кухня. Кроме того, исследование спроса на гастрономический туризм в Испании показало, что Астурия входит в тройку направлений с лучшим «гастрономическим имиджем» в стране.

На 33 страницах нового путеводителя по региону и его кухне представлены главные гастрономические достопримечательности и основные астурийские блюда. Также справочник включает предложения активного отдыха, связанного с традиционной кухней, такие как, например, посещение пещер, где происходит созревание сыра.

Путеводитель, к тому же, содержит информацию о марках качества в регионе: Mesas de Asturias и Sidrerías de Asturias, в которые входят 31 и 22 заведения, соответственно. Он доступен во всех туристических центрах и на официальном сайте Совета Астурии по туризму.