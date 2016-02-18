Iberia предлагает билеты за бонусные баллы со скидкой 40%

Авиакомпания Iberia запустила новую акцию, в рамках которой пассажиры смогут приобрести билеты за бонусные баллы Avios со скидкой 40%. В том числе в Москву.

Как сообщают информагентства Испании, предложение также действует для клиентов лоукостера Iberia Express и регионального перевозчика Air Nostrum до 29 февраля. В список направлений, на которых можно воспользоваться вышеупомянутой скидкой, вошли Брюссель, Лондон, Москва, Париж, Касабланка, Мехико, Санто-Доминго, Эдинбург и Нант. В общей сложности в рамках кампании Iberia предлагает более 100 000 мест на своих рейсах.

Воспользоваться приобретенными билетами можно будет в период с 1 марта по 19 июня на маршрутах Iberia и до 19 июня на рейсах Iberia Express и Air Nostrum.