В Барселоне до пятницы бастуют водители автобусов

Профсоюзы CGT, Actub, COS, Usoc, PSA, CNT и BS, представленные в муниципальной автобусной компании TMB, организовали забастовку в Барселоне, которая продлится до пятницы.

Как сообщают информационные агентства Испании, в каждую из смен – утреннюю, дневную и ночную – в каталонской столице в течение двух часов будет обеспечиваться минимальный допустимый уровень перевозок в объеме 20%. Работа водителей будет частично приостановлена с 02:00 до 04:00, с 10:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.

Подобным образом участники акции выражают протест против проекта коллективного соглашения между TMB и крупнейшими профсоюзами. Кроме того, еще одна частичная забастовка состоится 23 и 25 февраля, в дни проведения масштабного технологического мероприятия Mobile World Congress.