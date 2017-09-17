Храм Святого Семейства вошел в список самых популярных для знакомств и флирта достопримечательностей

Аналитики мобильной платформы happn, позволяющей пользователям мгновенно установить контакт друг с другом в момент пересечения в реальной жизни, составили список монументов со всего мира, где юзеры прибегали к помощи программы наиболее часто. Как сообщает La Vanguardia, Храм Святого Семейства в Барселоне занял в этом мировом рейтинге четвертое место.

Лидером по числу завязанных около него знакомств стал Обелиск в Буэнос-Айресе. Символ аргентинской столицы, расположенный на площади Республики, широко известен среди местных жителей и гостей города как традиционное место встречи.

Второе место занял Букингемский дворец, где проводится знаменитая смена караула, ежегодно привлекающая в Лондон тысячи туристов. Третья строчка досталась Эйфелевой башне, которая по совместительству является самым посещаемым монументом в мире. В первую десятку также вошли Эмпайр-стейт-билдинг, статуя Русалочки в Копенгагене, римский Колизей, Сиднейский оперный театр, дворец Топкапы в Стамбуле и гора Корковаду в Бразилии.

Храм Святого Семейства, задуманный великим Гауди и до сих пор не законченный, ежегодно посещают 4 миллиона человек. Ожидается, что строительство его будет завершено в 2026 году.