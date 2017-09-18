Маршрут тапас пройдет в андалусском городке Эспартинас с 20 по 24 сентября

Второй по счету Маршрут закусок тапас пройдет в андалусском муниципалитете Эспартинас с 20 по 24 сентября, сообщают информационные агентства Испании. Инициатива предпринимательской ассоциации Asedes направлена на динамизацию гостинично-ресторанного сектора и знакомство гостей города с богатством и качеством местной гастрономии.

Кроме того, в этом году также будет запущен туристический поезд, на котором участники маршрут смогут не только прокатится по разным уголкам муниципалитета, но и добраться до участвующих в маршруте баров и ресторанов.

Что касается цен, то в этом году они по-прежнему останутся одной из наиболее привлекательных составляющих мероприятия: за 2,50 евро посетители смогут приобрести напиток и особую закуску, приготовленную заведением специально по этому случаю. Тапас без напитка обойдутся в 2 евро, а комбо с коктейлем – в 3 евро.

Помимо этого, организаторы также отдали дань уважения рестораторам, поместив их фотографии на афишу мероприятия, и сняли о них несколько видеороликов, герои которых рассказывают свои истории, а также делятся планами и описаниями закусок, подготовленных специально для маршрута.

Гости заведений Эспартинас также получат особый "маршрутный лист", который они смогут проштамповать в каждом из посещенных заведений. Им также предстоит выбрать лучшие тапас среди соленых и сладких закусок. Участники голосования примут участие в розыгрыше призов по окончании маршрута.