Государственные автобаны в Испании будут бесплатными по ночам

Испанское правительство приняло решение о том, что движение по автомобильным дорогам, которые перешли к государству в 2017 году, будет бесплатным в промежутке с 00:00 до 6:00. В остальное время суток плата по-прежнему будет взиматься, но проезд станет на 30% дешевле, чем это было ранее.