На Майорке задержали грабителей, пробиравшихся в номера отелей через балконы

Испанская полиция задержала на Майорке двух человек, которые грабили постояльцев отелей, пробираясь в номера по балконам. Один из подозреваемых пытался бежать, и агенты полиции были вынуждены его преследовать, прыгая по балконам здания.

Как сообщили в Управлении Национальной полиции на Балеарских островах, серия ограблений произошла в течение последнего месяца в отелях, расположенных в пляжной зоне Playa de Palma. При этом преступники проникали в номера на рассвете, когда постояльцы спали внутри. В основном, они забирали вещи небольшого размера, которые были на виду: кошельки и мобильные телефоны.

Оба задержанных ранее привлекались к ответственности за схожие преступления.

Грабителей застали с поличным, когда они пытались совершить очередные ограбления, благодаря содействию сотрудников отелей и самих постояльцев. Одному из задержанных, который предпринял неудавшуюся попытку скрыться, на данный момент были предъявлены обвинения в десяти ограблениях, второму – в трёх.