Городок Сальент-де-Гальего занял первое место в Испании по числу баров на 1 000 человек

Городок Сальент-де-Гальего, расположенный в провинции Уэска, занял первое место в Испании по соотношению количества баров и численности населения: здесь насчитывается почти 16 подобных заведений на 1000 человек. Впрочем, местные жители воспринимают эти цифры скептически, так как, по их мнению, они не отображают фактор сезонности, пишет газета ABC.

Согласно сведениям недавнего исследования «Благословенные бары Испании», подготовленного Испанской федерацией ресторанного бизнеса и компанией Coca-Cola, в городке проживают 1 486 человек и работают 23 бара. Несмотря на это, по словам мэра Хесуса Херико, «зачастую туристы не могут выпить кофе, потому что большинство заведений закрыто».

Второе место после Сальент-де-Гальего занимает городок Комильяс в Кантабрии, где насчитывается 10 баров на 1 000 человек. Эта цифра значительно выше средней по стране, которая составляет 2,8.

Основополагающим элементом экономики Сальента является горнолыжная станция Формигаль-Пантикоса, самая крупная в Пиренеях и наиболее популярная среди лыжников. В силу ее специфики основной наплыв туристов наблюдается в зимний сезон, который длится с декабря по апрель.

На сегодняшний день значительную часть домов в городке составляют отпускные резиденции тех, кто предпочитает отдыхать в Пиренеях. По словам мэра, существующая в городе отрасль услуг способна удовлетворить потребности 10 000 человек.

По мнению Херико, отрицательными следствиями сезонности также являются конкуренция между заведениями общепита в период наплыва туристов и зависимость гостиничного сектора от осуществляемых в этот период бронирований. «Сальент достаточно привлекателен, чаще всего в секторе услуг заняты исключительно местные жители», - отмечает мэр.

Градоначальник подчеркнул, что Сальент-де-Гальего «открыт» для гостей и обладает отличным климатом в летний период. Кроме того, по его словам, городок пока не поддался практически повсеместной тенденции к снижению численности населения в сельской местности. «Наш городок не только очень живой сам по себе, но и дает ощущение жизни. Самое яркое тому свидетельство – в нашей начальной школе учатся 97 детей», - заключил Херико.