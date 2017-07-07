Очередную распродажу билетов на поезда AVE перенесли на 9 июля

В июле железнодорожная компания Renfe увеличит количество доступных билетов на скоростные поезда AVE по специальной цене в 25 евро с 25 000 до 35 000, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления министра развития Иньиго де ла Серны. Акция, приуроченная к 25-летнему юбилею скоростных маршрутов, в этом месяце состоится раньше: компания перенесла ее с 25 на 9 июля. Министр призвал пассажиров действовать оперативно, так как в ходе предыдущей июньской распродажи "билеты закончились меньше чем за час".
"Эта инициатива – одна из самых успешных разработок нашего министерства", - отметил де ла Серна. Он также подчеркнул, что предложение пользуется огромным спросом, с которым не справлялись цифровые системы. Впрочем, по всей видимости, эта проблема осталась в прошлом: "Мы укрепили наши серверы, но даже при этом возникали проблемы", - объяснил министр.
Очередная партия билетов по специальной цене в 25 евро поступит в продажу в полночь 9 июля. Промо-тариф будет действовать на поездки в период с 10 июля по 10 сентября. Когда билеты будут распроданы, акция завершится. Следующий ее этап запланирован на 25 августа.
Первая продажа 25 000 билетов за 25 евро состоялась 25 апреля. Из-за наплыва пользователей сайт Renfe вышел из строя. Несмотря на это, компании удалось продать все билеты по промо-тарифу всего за 12 часов.Темы: Туризм