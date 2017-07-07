Очередную распродажу билетов на поезда AVE перенесли на 9 июля

В июле железнодорожная компания Renfe увеличит количество доступных билетов на скоростные поезда AVE по специальной цене в 25 евро с 25 000 до 35 000, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления министра развития Иньиго де ла Серны. Акция, приуроченная к 25-летнему юбилею скоростных маршрутов, в этом месяце состоится раньше: компания перенесла ее с 25 на 9 июля. Министр призвал пассажиров действовать оперативно, так как в ходе предыдущей июньской распродажи "билеты закончились меньше чем за час".