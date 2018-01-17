Эстепона превратится в город-сад

Мэрия Эстепоны (Малага) собирается представить на Международной ярмарке туризма Fitur в Мадриде урбанистический проект «Эстепона – сад Коста-дель-Соль».
Инициатива была запущена в 2012 году с целью вдохнуть в город новую жизнь и сделать его более привлекательным для туристов на протяжении всего года. Она охватывает около сотни улиц общей протяжённостью 15 км, которые будут отремонтированы и облагорожены.
Этот проект вместе с Ботаническим садом и Тропой художественных муралей призван превратить Эстепону в музей под открытым небом и разнообразить туристическое предложение, которое пока ограничивается пляжным отдыхом.
Городские власти отмечают, что в Эстепоне на одного местного жителя приходится 9,39 квадратного метра зелёных насаждений, что выше среднего показателя по Испании. Количество зелёных зон за последние шесть лет выросло на 22,5%, а их общая площадь составляет почти 620 квадратных метров.
В мэрии проект Jardín Costa del Sol называют основным двигателем экономики и торговли в городе. С 18 по 21 апреля Эстепона примет 45-й Национальный конгресс общественных парков и садов.Темы: Туризм