Лишь одна страна опережает Испанию в мировом туристическом рейтинге

Министр энергетики, туризма и информационных технологий Альваро Надаль заявил, что по числу иностранных туристов Испания уступает лишь одной стране мира.

По данным Международной организации туризма (МОТ) , которые Надаль представил во время IV Форума туристических инноваций, Испания находится на втором месте по количеству туристических визитов, а лидером по этому показателю является Франция.

Министр сообщил, что в 2017 году Испанию посетило 82 миллиона туристов из-за рубежа, что позволило ей обогнать в мировом рейтинге США. Расходы туристов в Испании выросли до 87 миллиардов евро.

В ходе выступления Надаль выразил уверенность в том, что тенденция к росту числа туристических визитов, наметившаяся в последние годы, сохранится.

Он также отметил способность Испании адаптироваться к требованиям рынка и улучшать предложение при помощи инноваций и технологий. По его мнению, Испания лидирует в мире по конкурентоспособности в туризме.