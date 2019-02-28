Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов 34%

Поисковик билетов Kayak выяснил, что при покупке авиабилетов в каждую сторону по отдельности можно сэкономить до 34% стоимости по сравнению с билетами «туда-обратно». Для клиентов программы Kayak Mix портал запустил функцию, позволяющую на этапе поиска указать в системе два билета «туда».

С учётом новых комбинаций платформа представила Путеводитель по авиарейсам 2019. Он включает направления, на которых испанцы могут больше всего сэкономить. Так, например, полёт в Гонолулу обойдётся в 1012 евро, если покупать билеты по отдельности.

Путеводитель включает большое число городов в США. Помимо Гонолулу, в их числе Атланта, Вашингтон и Даллас, куда летают прямые рейсы из Мадрида и Барселоны. Экономия на этих направлениях составляет 28-30%.

Среди латиноамериканских направлений эксперты выделяют Сан-Сальвадор и Мехико. Также сэкономить можно на билетах в Денвер, Кардифф, Чикаго и Хьюстон.

В путеводителе можно найти и другую информацию: средние цены на самые популярные направления, потенциальную экономию, в зависимости от месяц, а также срок, за который можно купить самые дешёвые билеты.