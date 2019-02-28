В Барселоне объявили отборочный конкурс живых скульптур

Мэрия Барселоны утвердила новые правила для уличных артистов, выступающих в жанре живых скульптур. Для тех, кто хочет продолжать работать на бульваре Рамбла, власти объявили конкурс.

В городской администрации пояснили, что обновлённый регламент предусматривает проведение проверок и наложение санкций в случае выявления нарушений.

Конкурс является открытым. Заявки принимаются до середины апреля. Помимо стандартной документации артисты также должны приложить информацию об используемой технике.

К концу апреля мэрия планирует рассмотреть все заявки, после чего артисты получат лицензии и смогут вновь показывать пантомимы в центре каталонской столицы. Живые статуи будут оцениваться по ряду критериев, включая опыт работы, реакцию публики и внешний вид.

Местоположение живых скульптур останется прежним. Они будут распределены по 12 точкам бульвара Рамбла. Артисты будут работать в две смены: до и после обеда. Таким образом, в общей сложности, будет выдано 24 лицензии.

Новые разрешения включают некоторые изменения, в том числе увеличение срока действия лицензии. Отныне она выдаётся не на год, а на три года с возможностью продления.

Обновлённые правила также предусматривают возможность использовать три костюма, а не два, как это было ранее.

Кроме того, вводится летнее и зимнее расписание. В низкий сезон пантомимы на Рамбле можно будет увидеть с 10:00 до 19:00, а в туристический сезон – с 09:00 до 23:00.

Также будут урегулированы вопросы замены в случае временного отсутствия артиста. Появится возможность ликвидировать место выступления как по собственному желанию артиста, так и по требованию полиции.