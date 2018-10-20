Двум испанским объектам Всемирного наследия угрожает разрушение

Объекты на средиземноморском побережье, внесённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся под угрозой разрушения из-за подъёма уровня моря, который приведёт к затоплению и эрозии почв.

На этой неделе в журнале Nature был опубликован доклад, в котором названо 47 объектов Всемирного наследия в 14 странах Средиземноморья, которым угрожает повышение уровня мирового океана. Исследователи считают, что памятники культуры и природы могут быть разрушены в течение этого столетия.

Два из перечисленных в докладе объектов расположены в Испании: Археологический комплекс Таррако в Таррагоне и Культурный ландшафт Серра-де-Трамунтана на острове Майорка. Древнеримские руины в Каталонии подвержены низкому риску затопления, но могут серьёзно пострадать от эрозии почв, а для комплекса на Майорке установлена средняя степень риска затопления и высокая – эрозии.

Авторы исследования разделили все объекты на две группы, в зависимости от того, каким угрозам они подвержены больше: наводнениям или размыванию почвы. По прогнозам экспертов, к 2100 году уровень Мирового океана значительно повысится и риски, связанные с затоплением, увеличатся на 50%. В средиземноморском регионе наиболее уязвимы перед этим природным фактором объекты на побережье Адриатического моря в Италии и Хорватии. Эрозия почв, по подсчётам экспертов вырастет на 13% в ближайшие 80 лет, что скажется на памятниках, расположенных на побережье Испании, Турции и Израиля.

В числе самых уязвимых участков Средиземного моря, которые подвержены высокому риску по обоим критериям, выделяют Венецианский и Коринфский заливы, а также Габес.

В общей сложности была проанализирована ситуация и перспективы на 49 объектах культурного наследия. Лишь два из них: Медина (Тунис) и руины древнего города Ксанф и храма Летоон (Турция) не пострадают от подъёма уровня моря.