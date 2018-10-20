У Vueling появится WiFi на борту

Компания Vueling объявила, что самолёты авиакомпании уже в следующем году будут оснащены беспроводным интернет-соединением.

Во время выступления на Fórum BTM в Льорет-де-Мар, глава бюджетной авиакомпании Давид Гарсия осветил некоторые планы Vueling.

По словам Гарсия, более половины пользователей при поиске информации о Vueling используют мобильные телефоны. В связи с этим руководство заверило, что улучшит этот формат работы с клиентами.

Кроме того, в компании рассказали, что бортпроводники будут пользоваться планшетами, чтобы взаимодействовать с пассажирами.

Среди прочего, глава Vueling также отметил, что авиакомпания не отказывается от идеи летать в Жирону, учитывая перегруженность аэропорта Барселоны.