Дни сельскохозяйственных ландшафтов и туризма пройдут на Тенерифе с 6 по 10 ноября, сообщают информационные агентства Испании. По словам вице-председателя местного совета по вопросам сельского хозяйства, скотоводства и рыбной ловли Хесуса Моралеса, сельская местность имеет огромное значение с точки зрения туризма и значительно обогащает предложение острова как направления для путешествий.

Мероприятие, организуемое уже в шестой раз подряд, адресовано предпринимателям, гидам и другим представителям туристической сферы, а также застройщикам и управляющим сельскими гостиницами и техническому персоналу. Оно призвано создать синергию между двумя основными видами деятельности на острове, коими являются туризм и первичный сектор экономики.

Участники конференции обсудят критерии работы с сельским наследием и ландштафтами, осуществят переоценку сети существующих дорог и маршрутов с точки зрения ее важности для туризма и общества и побеседуют о стратегии развития пеших экскурсий. Помимо этого, они примут участие в экскурсиях по долине Оротава, посвященных каштанам, картофелю и винограду, по Антропологическому музею Тенерифе, винодельне Bodegas Domínguez в Такоронте, территории Ассоциации производителей яблок сорта ранет в местечке Эль-Саусаль и по Центру охраны сельскохозяйственного разнообразия Тенерифе. Программу дополнят посещение винодельни La Suertita, мастер-класс по приготовлению консервов в Буэнависта-дель-Норте и визит на ферму Кастильехо, где разводят канарских черных свиней.

Наряду со всем вышеперечисленным, в ноябре правительство Тенерифе также организует ряд образовательных мероприятий, первым из которых станет конференция о банковском финансировании сельскохозяйственных проектов. Она состоится в этот четверг в комплексе Finca La Quinta Roja в Гарачико, а 8 ноября ее повторят в Техине. 6 ноября в Агентстве развития сельской местности в Гуимаре пройдет лекция о переходе к экологичному сельскому хозяйству, а в Валье-Сан-Лоренсо начнется курс по основам удобрительного орошения. 7 ноября там же состоится конференция о стоимости производства бананов. 8 ноября на рынке муниципалитета Ла-Матанса-де-Асентехо будет проведен День каштанов, а в Гуимаре – ряд мероприятий для земледельцев, в том числе лекция о стоимости производства авокадо и визит на ферму, где они выращиваются. Наконец, 20 и 22 ноября представители сельскохозяйственного сектора ознакомятся с особенностями локализованного орошения.