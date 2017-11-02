Круглосуточный автобус из аэропорта в центр Аликанте будет курсировать весь год

Мэр Аликанте Габриэль Эчаварри сообщил, что ночной автобус C6 транспортной компании Vectalia, соединяющий город с аэропортом Эльче, отныне будет курсировать круглый год. Поводом для расширения расписания, изначально рассчитанного только на летний период, стали жалобы со стороны пассажиров и работников аэропорта, а также представителей туристического сектора и местных властей, пишет ежедневник Información. В связи с этим в середине августа градоначальник вынес данный вопрос на обсуждение в ходе переговоров с региональным правительством, отвечающим за общественный транспорт.

По словам Эчаварри, достигнутое соглашение позволило Аликанте обеспечить ночной транспорт, «уровень которого равнозначен существующему в Мадриде, Барселоне и на Майорке». Эльче стал четвертым аэропортом страны, где прибывающие в ночное время пассажиры могут воспользоваться круглосуточным автобусом.

Маршрут C6 будет курсировать ежедневно с интервалом в 20 минут с 6:20 до 00:20 и каждый час с 00:20 до 6:20.

До недавнего времени пассажиры, прибывающие в Аликанте ночью, могли попасть в город только на такси, однако и этот сегмент не мог полностью удовлетворить существующий спрос.