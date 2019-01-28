Booking создаст в Барселоне 100 рабочих мест в ближайшие три месяца

Туристическая компания Booking.com расширяет свой офис в Барселоне. В ближайшие три месяца в столице Каталонии планируется на 100 человек увеличить команду технической поддержки клиентов. Они присоединятся к шести сотням сотрудников, которые уже работают в офисе компании, расположенном в IT-районе 22@.
Руководство Booking отметило, что компания рассматривает Каталонию как один из важнейших хабов, где объединяются экономическая и туристическая деятельность, позволяющая наращивать прибыль и создавать новые рабочие места.
В компании добавили, что человеческие ресурсы представляют собой один из ключевых факторов для работы в Каталонии, которую Booking назвал «одним из наиболее динамичных регионов Европы с точки зрения привлечения иностранных инвестиций». Отмечается, что на туристическую отрасль в автономном сообществе приходится 12% ВВП, и в ней работает 13,6% населения.
В региональной дирекции по отелям заявили, что расширение службы поддержки пользователей позволит повысить эффективность обслуживания и обеспечит индивидуальный подход к клиенту.
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