Booking создаст в Барселоне 100 рабочих мест в ближайшие три месяца

Туристическая компания Booking.com расширяет свой офис в Барселоне. В ближайшие три месяца в столице Каталонии планируется на 100 человек увеличить команду технической поддержки клиентов. Они присоединятся к шести сотням сотрудников, которые уже работают в офисе компании, расположенном в IT-районе 22@.