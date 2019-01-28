В Валенсии создали приложение для поиска заведений с «настоящей паэльей»

Некоммерческая гастрономическая ассоциация Wikipaella запустила мобильное приложение, которое позволяет найти на карте мира рестораны, где подают «настоящую паэлью».
В общей сложности база приложения насчитывает 319 заведений по всему миру.
Проект был представлен на ежегодной церемонии вручения премий Wikipaella 2019 в Валенсии, где собрались рестораторы из разных стран.
Приложение определяет геолокацию и название заведения, а также предоставляет контактные данные и информацию о возможностях бронирования. Рестораны с паэльей, включённые в приложение, расположены в самых разных уголках мира: от США до Италии.
Как отметили создатели проекта, приложение также позволяет узнать об использовании определённых ингредиентов для той или иной разновидности паэльи. Вся информация представлена на испанском и английском языках. Приложение доступно на платформах iOS и Android.
На церемонии также было анонсировано создание музея паэльи, где посетители смогут познакомиться с историей, разновидностями, ингредиентами блюда и географическими отличиями рецептов.Темы: Туризм Валенсия