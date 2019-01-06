Бенидорм стал первым «умным» туристическим направлением в Испании

В 2018 году компания AENOR провела в Бенидорме проверку на предмет соответствия требованиям Системы управления умных туристических направлений (SGDTI). Стандарт SGDTI включает ряд критериев для присвоения звания «умного» направления, которые распределены по 5 категориям: устойчивость, доступность, новые технологии, управление и инновации.

Аудиторская проверка в Бенидорме охватывала самые разные туристические продукты, в том числе в области спорта, оздоровления, проведения мероприятий, гастрономии, шопинга. В отчёте сильными сторонами Бенидорма названы инновации и развитие города как «смарт»-направления, что выражается в работе над рядом специализированных проектов и высокой степени отдачи персонала, задействованного в этой сфере. Выделяется создание проекта Smart Office, агентства по инновациям и технологиям, а также разработка системы туристического мониторинга.

Как отметил мэр Бенидорма Тони Перес, город с 2016 года готовился к получению этого сертификата, который свидетельствует о высоком качестве услуг. Работа велась совместными усилиями специалистов муниципалитета, организации Visit Benidorm и компании Inteligencia Turística. По словам мэра, была проведена обширная работа, чтобы создать «умную» модель туристического менеджмента. Он также заверил, что в ближайшем будущем модель будет активно применяться на практике для развития туризма.

С получением этого сертификата власти Бенидорма собираются сделать туризм приоритетом при разработке муниципальной политики, придерживаясь принципов устойчивости и использования инноваций.