Балеарские острова лидируют в Испании по количеству рекреационных судов

На Балеарские острова в 2018 году пришлось 20,6% судов рекреационного назначения, что вывело архипелаг в лидеры на испанском рынке.

По данным Национальной ассоциации судоходных компаний, число зарегистрированных судов в портах Балеарских островов выросло на 29,4%.

За архипелагом следует Каталония, на которую приходится 18,8% рынка, а также Андалусия – 17,9%. В каталонских портах число зарегистрированных судов сократилось на 13,7%, а в андалусских – выросло на 11,4%.

По стране в целом число рекреационных кораблей увеличилось в 2018 году на 3,3% до 5 545 единиц, из которых более 4 тысяч приходятся на суда для частного пользования.

Среди зарегистрированных судов 69 кораблей длиной более 16 метров, а самая популярная категория – суда длиной до 8 м, их число приблизилось к 1100.

Заметнее всего увеличилось число судов в категории водных мотоциклов – на 13,3% до 1385 единиц. Наиболее востребованный тип судов – моторные лодки, на которые приходится 43% рынка.

На рынке аренды в минувшем году наблюдалось падение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом до 1508 судов. Лидером по аренде также стали Балеарские острова (28,9%). Высокие показатели также зафиксированы в Каталонии (22,5%) и Валенсийском сообществе (7%).