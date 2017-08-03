Антитуристические акции докатились до Майорки

Группа участников радикального движения Arran провела очередную антитуристическую акцию протеста. На этот раз на Майорке. До этого подобные акции проходили в Барселоне.

Организация левого толка распространила в социальных сетях видеозапись протеста. Порядка двух десятков человек собрались на пристани Moll Vell в Пальме. Они ворвались в ресторан у пирса, где бегали между столами и разбрасывали конфетти, а также запрыгивали на пришвартованные рядом яхты. Как сообщили в ресторане, инцидент произошёл около 20:30 в субботу, 22 июля. В руках протестующих были транспаранты с радикальными лозунгами и факелы с бенгальскими огнями.

Члены движения аргументируют свои действия борьбой против модели "элитного туризма", которая зачастую не предполагает официальной занятости для населения, способствует разрушению природных зон и развитию процессов джентрификации, наносящих ущерб рабочему классу. Подразделение Arran в Пальме намерено продолжать борьбу с целью привлечения внимания к проблеме.

Власти Балеарских островов осудили акцию. На прошлой неделе нападению со стороны радикалов подвергся также туристический автобус и велопрокат в Барселоне.