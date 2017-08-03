В Испании закрыли пляж из-за скорпионов

Это произошло после того, как работники пляжа обнаружили под камнями у утёса скорпионов. Спасатели незамедлительно освободили территорию и вывесили чёрный флаг, означающий серьёзную опасность. Вплоть до утра следующего дня проводились специальные мероприятия по дезинфекции для устранения угрозы.

Сейчас пляж вновь открыт для отдыхающих. Над спасательной вышкой развевается флаг зелёного цвета, указывающий на то, что можно не только купаться, но и отдыхать на песке.

Средиземноморский скорпион обычно обитает среди камней. Его укус является болезненным, но не смертельным. В то же время он может представлять угрозу для детей, пожилых людей, а также для тех, кто страдает аллергией.