Активисты требуют достроить кафедральный собор Малаги

Вокруг кафедрального собора Малаги, строительство которого было приостановлено 234 года назад, периодически разгораются дебаты о завершении необходимых работ. Как сообщает ежедневник Sur, гражданская ассоциация "Малага за кафедральный собор" выступила с предложением закончить строительство к пятисотлетнему юбилею с момента его начала и получить благословение от папы римского. Стоимость проекта составит 7 миллионов евро. По словам председателя ассоциации, архитектора и инженера Диего Эстрады Фернандеса, его реализация требует "политической и религиозной воли".

Эта идея появилась у Эстрады задолго до создания ассоциации в 2012 году. Архитектор отмечает необходимость завершения некоторых архитектурных элементов храма, например, последней трети его второй башни. По его словам, их отсутствие не может быть эмблемой города: "Это, напротив, свидетельствует о лени и расхлябанности жителей Малаги", - заявляет Эстрада.

Архитектор подчеркнул, что для реализации данной инициативы необходим более заметный интерес со стороны различных объединений, от Европейского союза до Епископства Малаги, Министерства образования, культуры и спорта, Совета правительства Андалусии по вопросам культуры и мэрии Малаги, подход которых к данному вопросу он назвал "безучастным и равнодушным".

Помимо этого, Эстрада заявляет о необходимости создания фонда, куда направлялись бы все пожертвования жителей города. Он сыграл бы решающую роль в процессе и обеспечил бы дарителям приятный бонус в виде налоговых вычетов.

По словам председателя ассоциации, при строительстве, которое началось в 1528 году, могли бы быть использованы материалы местного производства. Кроме того, работы не требуют получения специальных разрешений, так как их объем не превышает 10%.

Свой проект архитектор считает вполне реальным и требует, чтобы епископство сделало необходимый первый шаг в данном направлении.