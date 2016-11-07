Дэнни Де Вито посетил Майорку

Американский актер, режиссер и продюсер Дэнни Де Вито в минувшую пятницу прогулялся по улицам Пальмы-де-Майорка как простой турист, однако на самом деле голливудская знаменитость прибыла на открытие международного кинофестиваля Evolution Mallorca International Film Festival. Как сообщает газета ABC, в его рамках Де Вито получил премию Evolution Honorary Award в знак признания его блестящей кинематографической карьеры.

В ходе мероприятия Де Вито не раз блеснул своим характерным чувством юмора. "Извините, а где мы находимся? А, да, на Майорке. Это прекрасное место", - пошутил актер. "Я немного перебрал вина, но я очень рад, что нахожусь здесь", - сострил Де Вито.

Церемония открытия фестиваля прошла в театре Principal. Присутствие Де Вито на мероприятии совпало по времени с европейской премьерой его короткометражного фильма Curmudgeons.

Во время утренней прогулки по историческому центру Пальмы-де-Майорка многие местные жители и туристы узнали Де Вито и просили сфотографироваться с ним, на что актер с легкостью согласился. В числе прочих достопримечательностей он посетил кафедральный собор, расположенный в одном из самых красивых и знаковых, по его признанию, районов города.