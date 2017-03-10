Аэропорт Мурсии признан одним из лучших в Европе

Аэропорт Мурсия – Сан-Хавьер признан лучшим в Европе среди аэровокзалов, пропускающих менее двух миллионов пассажиров. Как сообщают информационные агентства Испании, ему была присвоена премия ASQ (Airport Service Quality) в соответствующей категории, ежегодно присуждаемая Международным советом аэропортов (ACI). Сан-Хавьер стал одним из немногих аэропортов, получивших этот знак отличия дважды – впервые он был присвоен воздушным воротам Мурсии в 2014 году.

Премия присуждается на основе результатов опросов, которые проводятся среди пассажиров. Они оценивают аэропорты по 34 критериям, в число которых входят доступность, инфраструктура, приветливость персонала, безопасность, качество питания и время ожидания при прохождении досмотра. Мурсия – Сан-Хавьер получил самые высокие баллы с точки зрения удобства перемещений по аэропорту, пеших расстояний внутри терминала, чистоты и общего уровня удовлетворенности пассажиров, а также ряда других факторов.

Для того, чтобы получить право претендовать на премию ASQ, аэропорт должен проводить оценку в строгом соответствии с разработанным ACI планом, который гарантирует репрезентативность данных касательно перелетов, направлений и обслуженных пассажиров. Кроме того, ACI регулярно проводит аудиторские проверки в аэровокзалах-участниках с целью обеспечения соблюдения вышеозначенных параметров и оценки результатов.

Церемония вручения премии состоится в октябре в ходе XXVII ежегодной ассамблеи ACI в Порт-Луи, столице острова Маврикий.