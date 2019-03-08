8 испанских пляжей вошли в число лучших в Европе

Агентство составляет рейтинг уже во второй раз при участии журналистов, редакторов, блогеров и специалистов в области туризма. Списки включают как общемировой рейтинг, так и несколько региональных. К тому же, в отдельные категории выделяются «дикие пляжи» и «городские пляжи», которые оцениваются по пяти критериям: «девственная красота», изолированность, качество воды и песка, количество солнечных дней в году и среднегодовая температура.

Высокую оценку получили такие испанские пляжи как Platja de Formentor на Майорке, Playa Papagayo и Playa del Charco de los Clicos на Лансароте, Playa de Catedrales и Playa de Rodas в Галисии, Aguas Blancas на Ибице, Cala de Ambolo в Валенсии и Güi Güi на Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Таким образом, Испания разделила первое место с Грецией по количеству пляжей в списке. Тем не менее, только один испанский пляж попал в мировой топ-50. Им стал майоркский Platja de Formentor. В категории городских пляжей оказалось четыре испанских пляжа: Barceloneta (Барселона), Playa de la Concha (Сан-Себастьян), Playa de la Malagueta (Малага) и Playa de Tossa de Mar (Жирона).