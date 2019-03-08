Испанские гиды жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны free tours

Экскурсоводы, работающие в Испании, призвали власти принять меры по регулированию бесплатных туров, которые проводятся за чаевые и набирают всё большую популярность. Гиды, предлагающие платные услуги, уверены, что речь идёт о недобросовестной конкуренции.

По словам профессиональных экскурсоводов, free tours проводятся под видом бесплатной услуги, хотя на самом деле являются теневой экономической деятельностью.

В Национальной конфедерации туристических гидов Испании (Cefapit) выступают за защиту прав потребителей и качества услуг экскурсоводов. В организации требуют на национальном уровне урегулировать деятельность гидов. Представители конфедерации считают, что гиды, работающие на определённой территории, должны получать соответствующую профессиональную подготовку с привязкой к этой территории. Они добавляют, что гиды, которые проводят free tours, также ухудшают имидж этого сектора, поскольку клиент получает услугу более низкого качества.