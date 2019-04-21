16 квартир в Барселоне превратят в музей

Власти Барселоны согласовали план по превращению 16 квартир в районе Bon Pastor в музейный комплекс. Все квартиры расположены между улицами Tàrrega-Claramunt и Bellmunt-Barcelona.
Музей будет посвящен быту семей рабочих в XX столетии. Квартиры наглядно покажут, как эволюционировало жилье в рабочих районах с 1929 года по 2000-й. Для этого собрано более 1600 бытовых предметов.
В первой половине прошлого века район Bon Pastor был самым густонаселённым. В основном здесь проживали семьи рабочих.Темы: Туризм Барселона Недвижимость