В Испании появятся бюджетные поезда AVE

Уже в следующем году ЖД-компания Renfe планирует запустить в Испании высокоскоростные поезда AVE категории «Low cost». Сначала бюджетные AVE соединят Мадрид и Барселону.

«Мы работаем над тем, чтобы уже к следующей Страстной неделе испанцы смогли воспользоваться бюджетными поездами AVE на маршруте Мадрид-Барселона», - заявил глава Renfe Исаиас Табоас. Это значит, что пилотные поезда должны быть запущены ещё раньше.

Renfe ставит перед собой задачу «пересадить» на поезда тех, кто сейчас предпочитает добираться до места отдыха на машине или автобусе. Стоимость билетов пока не называется. Но, как ожидается, они обойдутся на 40% дешевле, чем сейчас.

Кроме того, компания вынашивает планы по тотальному внедрению Wi-Fi во всех своих поездах, включая пригородные электрички. Это может произойти к 2028 году. Но уже сейчас Интернет есть во всех высокоскоростных составах.

Renfe также ведёт переговоры с компаниями Uber и Cabify, чтобы предложить своим пассажирам услугу трансфера.