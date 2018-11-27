10 самых дешёвых авиалиний в Испании

Результаты были получены на основе запросов двух миллионов пользователей за последние четыре месяца, которые искали рейсы с вылетом из какого-либо испанского аэропорта. Для подсчётов были использованы данные о пассажирах, которые сдают в багаж один чемодан и совершают оплату с помощью кредитной карты, поскольку именно эти варианты являются наиболее распространёнными.

Исследование показало, что самой конкурентоспособной на испанском рынке остаётся ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В 38% случаев она предлагает самый дешёвый вариант перелёта. Кроме того, на неё приходится 29% запросов испанских пользователей.

Второе место в рейтинге занимает Volotea. Авиабилеты на рейсы испанской авиалинии оказываются наиболее выгодными в 35% случаев. Тройку лидеров завершает венгерский лоукостер Wizz Air с 30%.

Полный рейтинг самых дешёвых авиакомпаний, совершающих рейсы из Испании: