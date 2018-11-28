Задержан вор, проникавший по ночам в номера 5-звёздочных отелей на Коста-дель-Соль

Национальная полиция Испании и местная полиция Малаги провели совместное расследование по делу о кражах в номерах пятизвёздочных отелей на Коста-дель-Соль. В результате был задержан 56-летний албанец, который проникал в комнаты, пока туристы спали, и похищал ценные вещи.

Подозреваемый совершил по меньшей мере две крупные кражи в отелях премиум-класса. В то же время, полиция отмечает, что наблюдается тенденция к росту числа преступлений, которые совершаются по такой же схеме.

Албанец проходил в отель под видом постояльца и открывал двери номеров, используя пластиковую карту. Постояльцы продолжали спать, а вор бесшумно собирал их вещи. Так, в одном из случаев, он вынес драгоценности и 6 тысяч евро наличными.

Преступника поймали после кражи в одном из пятизвёздочных отелей в Марбелье. Гости заявили, что, проснувшись, не обнаружили в номере личных вещей общей стоимостью в несколько тысяч евро.

Сообщается, что преступник пользовался поддельными документами на имя более десяти разных людей. Он успел пожить в нескольких регионах Испании и ранее он уже привлекался к ответственности.