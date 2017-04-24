Зидан: "У нас было всё, чтобы выиграть Класико"

Главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан выразил разочарование после поражения от «Барселоны» в домашнем Класико, отметив, что его команда создала достаточно опасных моментов для победы, но не смогла их реализовать, за что и поплатилась.

«Радоваться нечему, хотя мы сделали достаточно на поле во время матча. Мы создали достаточное количество моментов, чтобы владеть преимуществом, но не смогли реализовать их, за что и поплатились. Мы разочарованы результатом», – сообщил Зидан на послематчевой пресс-конференции.

Что касается забитого гола в меньшинстве, то француз отметил, что после этого гола нужно было играть умнее: «Когда тебе удается сравнять счет в меньшинстве, то нужно думать головой и защищаться, а не идти вперед. Команда почувствовала эйфорию и подумала, что может забить третий. Однако в итоге мы оставили свободное пространство за спиной и пропустили».

«Месси принес победу своей команде, и нам остается только поздравить его. Впереди еще есть матчи, и у нас есть шансы на победу в Ла Лиге, поэтому нужно начинать думать о следующей игре. У нас было всё, чтобы выиграть Класико, но мы не смогли», – добавил тренер «Реала».