Луис Энрике: "Голы на последней минуте – это стиль «Реала», но нам он тоже нравится"

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике порадовался победе своей команды в таком важном матче, отметив, что это было сделано в стиле «Мадрида», который любит вырывать победы на последних минутах.

«Учитывая ситуацию в чемпионате, нам была необходима эта победа. Обе команды создали большое количество моментов, но нам удалось вырвать победу для всех каталонцев в день Святого Георгия. Голы на последней минуте – это стиль «Мадрида», но нам он тоже нравится», – заявил Луис Энрике после матча.

Тренер «Барселоны» признал силу соперника, объяснив свою победу желанием отблагодарить болельщиков за поддержку: «Мадрид» – одна из сильнейших команд в мире, но думаю, что сегодня нам удалось выиграть, потому что мы действительно этого хотели. Мы хотели порадовать болельщиков, которые поддерживали нас даже после вылета из Лиги Чемпионов».

«Месси? Это лучший игрок в истории футбола. «Барселона» уже много лет является великой командой, и Месси внес очень большой вклад в успехи этого клуба», – отметил Луис Энрике.