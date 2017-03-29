Жерар Пике: человек, судивший Месси и Неймара, работал с Флорентино

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике вновь высказался о «Мадриде», на этот раз заявив, что руководство «сливочного» клуба обладает хорошими связями и виновато в таком суровом наказании Месси и Неймара.

«Человек, который осудил Месси и Неймара в налоговом деле, работал с Флорентино. И совсем не случайно к Криштиану совсем другое отношение в похожей ситуации», – заявил Пике после матча Испании с Францией. Его слова, как позже сообщил Пике в разговоре с TVE, относились к бывшему генеральному прокурору Марте Сильве, которая работала секретарем в руководстве «Мадрида» с 2000 по 2006 год.

Кроме того, защитник «Барсы» сообщил, что никогда не стал бы работать в «Мадриде», потому что ему не нравятся ценности, которые несет в себе этот клуб. «Реал Мадрид», в свою очередь, не станет подавать в суд на Пике и не собирается даже отвечать на комментарии игрока.