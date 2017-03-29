Испания обыграла Францию в товарищеском матче

Сборная Испания по футболу обыграла Францию (0:2) в товарищеском матче на выезде благодаря гола Давида Сильвы и Жерара Деулофеу во втором тайме. В этой встрече использовалась технология видеоповторов, которая в этот раз была на стороне испанцев.

Подопечные Хулена Лопетеги доминировали на поле с первой до последней минуты, а хорошие результаты в последних матчах Испания достигает благодаря отличному центру поля с Иско и Иньестой. Франция начала встречу активно и даже создавала несколько опасных моментов, однако потом отдала игру в руки соперника.

В некоторые моменты нынешняя Испания напоминала команду Луиса Арагонеса, которая добилась невероятного успеха всего несколько лет назад. Лучшим способом дезактивировать Францию – это лишить ее главной силы, скорости, благодаря игре в касание и постоянной передаче мяча от одного игрока к другому.

Испания не с первых минут взяла игру в свои руки, поэтому Гризманну даже удалось забить гол в первый созданный момент. Однако благодаря технологии видеоповтора гол был отменен из-за положения вне игры. А вот второй гол Испании под конец встречи был засчитан благодаря этой же технологии.

Франция – Испания 0:2

Голы: 0:1 – 68' Сильва (пенальти), 0:2 – 77' Деулофеу.

Франция: Льорис, Косьельни, Курзава, Жалле, Умтити, Рабьо (Бакайоко, 46'), Канте, Гризманн, Толиссо (Лемар, 80'), Мбаппе (Жиру, 65'), Гамейро (Дембеле, 80').

Испания: Де Хеа, Рамос, Альба (Начо, 86'), Карвахаль, Пике, Коке (Эррера, 74'), Бускетс, Педро (Деулофеу, 67'), Иньеста (Алькантара, 52'), Иско (Сильва, 53'), Мората (Аспас, 84').