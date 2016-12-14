Вратарь «Атлетико» Ян Облак пропустит 3-4 месяца из-за травмы

Как сообщил официальный сайт «Атлетико», словенский вратарь Ян Облак получил вывих левого плеча во время матча 15-го тура против «Вильярреала», который мадридская команда проиграла со счетом 3:0.

Игроку будет сделана операция, восстановление после которой займет примерно три-четыре месяца. Отсутствие Облака станет серьезной проблемой для команды Диего Симеоне. Защищать ворота будет Мигель Анхель Мойя, который потерял место в стартовом составе в сезоне 2014/15 как раз из-за травмы.

Таким образом, Облак пропустит не только матчи Ла Лиги, но Кубок Короля с 1/8 финала Лиги Чемпионов, которая пройдет в феврале. Напомним, что «Атлетико» встретится в первом туре плей-офф с немецким «Байером».